Суд принял решение о конфискации офиса «Мемориала» в Москве
2022-10-08
07:15
Российская правозащитная организация «Мемориал», получившая Нобелевскую премию мира, лишается своей штаб-квартиры по решению суда.
Суд в российской столице в пятницу передал здание в муниципальную собсвтенность в ходе разбирательства, которое раскритиковали, как политически мотивированное. «Мемориал» объявил, что продолжит борьбу за права человека.
Нобелевский комитет также присудил награду белорусскому юристу-правозащитнику Алеся Беляцкому и Украинскому центру гражданских свобод.
«Мы благодарны Нобелевскому комитету за эту почетную награду», — заявил «Мемориал» вечером в пятницу после многочасовой тяжбы в суде за свою штаб-квартиру.
Опубликовано: Тарас Медведев
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