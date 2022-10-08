Суд принял решение о конфискации офиса «Мемориала» в Москве

Российская правозащитная организация «Мемориал», получившая Нобелевскую премию мира, лишается своей штаб-квартиры по решению суда.

Суд в российской столице в пятницу передал здание в муниципальную собсвтенность в ходе разбирательства, которое раскритиковали, как политически мотивированное. «Мемориал» объявил, что продолжит борьбу за права человека.

Нобелевский комитет также присудил награду белорусскому юристу-правозащитнику Алеся Беляцкому и Украинскому центру гражданских свобод.

«Мы благодарны Нобелевскому комитету за эту почетную награду», — заявил «Мемориал» вечером в пятницу после многочасовой тяжбы в суде за свою штаб-квартиру.