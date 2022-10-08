Зеленский признал спорные острова на Курилах частью Японии

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом признал российский тихоокеанский архипелаг Южные Курилы суверенной территорией Японии.

Зеленский заявил в пятницу о признании территориальной целостности Японии и призвал мировое сообщество также признать эту территорию японской.

«Сегодня было принято важное решение. Это честно, законно. Исторически», — сказал он в видео, распространенном в соцсетях. Ранее соответствующее постановление принял украинский парламент.

«Российские оккупанты должны быть изгнаны повсюду и разгромлены как агрессоры», - заявил Зеленский: «Только так можно предотвратить войны в будущем». Таким образом Зеленский отреагировал на присоединение украинских территорий к России.

Советский Союз завоевал территории на севере Японии как держава-победительница во Второй мировой войне. Япония и Россия, как правопреемник Советского Союза, до сих пор не имеют мирного договора из-за территориального спора. «Россия не имеет права на эти территории», — сказал Зеленский, отметив, что все в мире знают, что «действовать нужно сейчас».

Конфликт между Японией и Россией в последнее время обострился. Например, Россия запретила японским судам ловить рыбу у четырех южных Курильских островов, которые являются спорными между двумя странами.