Amazon больше не разрешает своим роботам-доставщикам ездить по тротуарам

Аmazon прекращает тестировать небольших роботов-доставщиков, которые ездят по тротуару, сообщает компания в субботу, 8 октября.

Крупнейший в мире интернет-магазин начал испытания три года назад, в том числе в жилом районе недалеко от Сиэтла.

Команда разработчиков была распущена, а сотрудникам должны быть предложены рабочие места в других областях группы, сообщила финансовой службе Bloomberg представитель Amazon.

Транспортные средства выглядели как холодильник на шести колесах. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных источников, над проектом работали около 400 человек по всему миру. Идею автономного робота-доставщика предстояло рассмотреть дополнительно, но предыдущая концепция не сработала, пишет финансовая служба.

Другие компании также работали над подобными роботами-доставщиками в последние годы, например, первопроходец Starship Technologies. Однако пока серьезных прорывов в технологии не произошло. Роботы обычно используются в ограниченной степени в отдельных областях, а также в компаниях или университетских городках. Проблемы включают, например, то, что роботы иногда застревают на тротуарах, и их приходится эвакуировать.