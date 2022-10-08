Три человека погибли при взрыве на заправке в Ирландии

2022-10-08

07:30

В результате взрыва на заправочной станции в графстве Донегол, Ирландия, погибли три человека, сообщают местные СМИ.

Имущественный ущерб также представляется значительным: на фотографиях видно, что автомобили сильно повреждены обломками, поврежден и фасад здания за разрушенной заправкой.

Причина взрыва на заправке в маленьком поселке Крислоу изначально была неясна. Спасатели прибыли на место оперативно и в большом количестве. 

Местный политик Донегала Джон О'Доннелл сообщил Sky News: «Здесь, в маленькой деревне, очень, очень напряженно. Все здесь совершенно ошеломлены — мы все в шоке».

Опубликовано: Тарас Медведев









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