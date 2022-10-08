Три человека погибли при взрыве на заправке в Ирландии
2022-10-08
07:30
В результате взрыва на заправочной станции в графстве Донегол, Ирландия, погибли три человека, сообщают местные СМИ.
Имущественный ущерб также представляется значительным: на фотографиях видно, что автомобили сильно повреждены обломками, поврежден и фасад здания за разрушенной заправкой.
Причина взрыва на заправке в маленьком поселке Крислоу изначально была неясна. Спасатели прибыли на место оперативно и в большом количестве.
Местный политик Донегала Джон О'Доннелл сообщил Sky News: «Здесь, в маленькой деревне, очень, очень напряженно. Все здесь совершенно ошеломлены — мы все в шоке».
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Аксёнов: движение легковых автомобилей по Крымскому мосту восстановлено
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минобороны РФ: ВСУ дважды обстреляли Запорожскую АЭС из систем Град
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира