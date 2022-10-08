США советуют своим гражданам немедленно покинуть Гаити

Из-за плохой ситуации с безопасностью, здравоохранением и поставками на Гаити правительство США посоветовало своим гражданам покинуть страну.

Государственный департамент также временно одобрил выезд непосредственно работающих государственных служащих США и членов их семей из столицы Порт-о-Пренс с немедленным вступлением в силу, сообщило посольство США в карибском государстве.

Постоянная нестабильность из-за нехватки топлива привела, среди прочего, к перебоям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и продуктам питания, говорится в обосновании. Также произошла новая вспышка холеры. Возможности правительства США по оказанию экстренной помощи гражданам США на Гаити крайне ограничены. У полиции не было средств, чтобы реагировать на просьбы о помощи.

Гаити — самая бедная страна на американском континенте. В июле 2021 года президент Жовенель Моис был убит в своей резиденции при обстоятельствах, которые до сих пор не выяснены. Бандитские перестрелки в районе Большого Порт-о-Пренса, продолжающиеся уже более года, ухудшили и без того сложную ситуацию с безопасностью и частично парализовали столицу. Бандиты продолжают блокировать доступ к порту Варрё в Порт-о-Пренс, что приводит к нехватке топлива.

В последние недели также имели место протесты и мародерство после того, как правительство временного премьер-министра Ариэля Анри, находящегося у власти более года, объявило о значительном повышении цен на топливо. В последние несколько дней впервые за три года также произошла вспышка холеры.

Гаитянские СМИ сообщили, что Совет министров уполномочил премьер-министра обратиться за международной помощью путем развертывания «специальных вооруженных сил». В четверг глава Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал Гаити запросить иностранные силы безопасности.

