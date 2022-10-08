Северная Корея назвала запуск ракет - самообороной

Северная Корея оправдала свои недавние запуски ракет мерой самообороны против США.

По сообщению государственного информационного агентства ЦТАК, представитель национального авиационного управления заявил, что ракетные испытания были «защитой национальной безопасности и мира в регионе от прямых военных угроз США, которые сохранялись более полувека».

Также было сказано, что ракетные испытания не будут представлять угрозы для ближайших соседних стран региона.

Несмотря на сильные протесты, Северная Корея в последние недели неоднократно запускала баллистические ракеты.

Во вторник, 4 октября, над Японским архипелагом впервые за пять лет пролетела ракета средней дальности.

Тем временем Соединенные Штаты в среду разместили свой атомный авианосец USS Ronald Reagan в водах к востоку от Корейского полуострова.

Резолюции ООН запрещают Северной Корее испытывать баллистические ракеты любой дальности, которые в зависимости от конструкции могут нести и ядерную боеголовку.