Самозванку Анну Сорокину (Делви) депортируют из США в Германию

Немецкая самозванка Анна Сорокина была освобождена из-под стражи в ожидании депортации в США.

По заявлению ответственного пенитенциарного органа, 31-летней женщине разрешили покинуть учреждение.

NBC сообщил, что Сорокина внесла залог в размере 10 000 долларов и находится под домашним арестом в Нью-Йорке. Сообщается, что ей необходимо носить браслет на щиколотке. Освобождение не меняет намерений американских властей депортировать Сорокину.

Сорокина родилась в 1991 году под Москвой, подростком переехала с родителями в Германию, а затем окончила среднюю школу в Эшвайлере под Аахеном. Затем она переехала в Нью-Йорк через Лондон и Париж, где выдавала себя за миллионершу, наследницу высшего общества Манхэттена под псевдонимом Анна Делви и, согласно решению суда, в 2019 году, мошенническим путем выманила более 200 000 долларов.

Сорокина приговорили к четырем годам лишения свободы, но в начале 2021 года освободили за примерное поведение. Вскоре после этого ее снова арестовали из-за просроченной визы, и с тех пор она находится в учреждении иммиграционной службы ICE.

Она несколько раз подавала апелляцию против депортации в Германию. Историю Сорокиной в настоящее время можно увидеть под названием «Изобретая Анну» на стриминговой площадке Netflix, и, по ее собственным заявлениям, она также работает над другим документальным сериалом, книгой и подкастом.

