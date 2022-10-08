Крымский мост частично разрушен после сильного взрыва

2022-10-08

08:02

Автомобильное полотно крымского моста оказалось разрушено после взрыва утром 8 октября.

Около 6 часов утра 8 октября произошел взрыв на мосту в Крыму через Керченский пролив.

От сильного взрыва обвалилась значительная часть автомобильного полотна на мосту. Фотографии начали массово размещать в интернете.

По официальной версии крымских властей, произошел взрыв цистерны с топливом на железной дороге.

На данный момент движение по мосту полностью перекрыто.

Опубликовано: Николай Скира









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