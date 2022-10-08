США ограничивает доступ Китая к новейшим компьютерным чипам для использования военными

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) добавило 31 китайскую технологическую компанию в список субъектов экспортного контроля.

Вашингтон утверждает, что это делается для ограничения производства и закупки новейших компьютерных чипов для использования китайскими военными.

Согласно ведомству, входящему в состав Министерства торговли, изменения призваны "ограничить способность Китая приобретать новейшие компьютерные чипы, разрабатывать и обслуживать суперкомпьютеры и производить передовые полупроводники".

Они используются Китаем для производства современного оружия, в том числе оружия массового уничтожения, а также для "повышения скорости и точности принятия военных решений, логистики и автономных военных систем". Они также используются в системах массовой слежки за жителями КНР.

В рамках объявленных мероприятий в список "непроверенных" лиц внесена 31 компания , в том числе производитель передовых полупроводников YMTC Yangtze Memory Technologies. Это означает дополнительные ограничения и трудности для американских компаний, желающих продавать им свои товары и услуги.

"КНР вложила значительные средства в развитие суперкомпьютерных мощностей и стремится к 2030 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Китай использует эти возможности для мониторинга, отслеживания и слежки за своими гражданами и проведения военной модернизаци", — сказала помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер.

Она добавила: "Наши действия будут защищать интересы национальной безопасности и внешней политики США, посылая сигнал о том, что технологическое лидерство США основано как на инновациях, так и на ценностях".

Пятничные ограничения — это еще одно действие, предпринятое администрацией США для ограничения потока технологий между США и Китаем. Ранее Белый дом в числе прочих введены дополнительные процедуры, направленные на ужесточение контроля над китайскими инвестициями в США.