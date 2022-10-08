Житель Флориды купил розовый бриллиант на аукционе в Гонконге за 58 миллионов долларов

Розовый бриллиант, редкий камень, был продан на аукционе в пятницу (7 октября) в Гонконге почти за 58 миллионов долларов, установив рекорд цены за карат драгоценного камня, сообщил аукционный дом Sotheby's.

«Розовая звезда Уильямсона» весом 11,15 карата была продана за 453,2 миллиона гонконгских долларов, или 57,7 миллиона долларов, что делает его вторым по стоимости драгоценным камнем, проданным на аукционе, добавили в Sotheby's.

Победителем аукциона стал покупатель из города Бока-Ратон (США) во Флориде, личность которого не разглашается. Он вдвое повысил первоначальную цену продажи в 21 миллион долларов.

Розовые бриллианты — самые редкие и самые востребованные драгоценные камни на мировом рынке.

Рекорд розового бриллианта был установлен в 2017 году, когда камень под названием «CTF Pink Star» был продан с аукциона в Гонконге за 71,2 миллиона долларов.