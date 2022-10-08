Кадыров дал совет мужчинам, бегущим из России
2022-10-08
08:33
Кадыров посоветовал сразу надеть юбки и поменять имя на женское, тем, кто сейчас, спасаясь от частичной мобилизации в спешке покидает Россию.
«Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою Родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», — заявил Кадыров на церемонии, которая проходила на военной базе в Ханкале.
Отметим, что на смотре добровольческих подразделений присутствовали так же глава ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Адам Делимханов.
При этом Кадыров отметил, что в России не проводится мобилизация в полном смысле этого процесса. Но объявленное военное мероприятие позволяет каждому россиянину исполнить свой долг перед родиной.
Опубликовано: Тарас Медведев
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