Кадыров дал совет мужчинам, бегущим из России

Кадыров посоветовал сразу надеть юбки и поменять имя на женское, тем, кто сейчас, спасаясь от частичной мобилизации в спешке покидает Россию.

«Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою Родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», — заявил Кадыров на церемонии, которая проходила на военной базе в Ханкале.

Отметим, что на смотре добровольческих подразделений присутствовали так же глава ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Адам Делимханов.

При этом Кадыров отметил, что в России не проводится мобилизация в полном смысле этого процесса. Но объявленное военное мероприятие позволяет каждому россиянину исполнить свой долг перед родиной.