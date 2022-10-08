FT: Starlink стал хуже работать в Украине после слов Маска о российском Крыме

Украинские военные всё чаще заявляют, что спутниковая связь Илона Маска Starlink стала менее надёжной в плане раздачи интернета.

8 октября американская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского политика сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины жалуются на катастрофические перебои в работе спутников Starlink над Херсонской и Запорожской областями, что спровоцировало недостаток коммуникации между ВСУ в данных регионах.

Примечательно, что нарушение работы Starlink произошло практически одновременно с тем, как Илон Маск заявил о том, что считает Крым частью России.