FT: Starlink стал хуже работать в Украине после слов Маска о российском Крыме
2022-10-08
08:40
Украинские военные всё чаще заявляют, что спутниковая связь Илона Маска Starlink стала менее надёжной в плане раздачи интернета.
8 октября американская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского политика сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины жалуются на катастрофические перебои в работе спутников Starlink над Херсонской и Запорожской областями, что спровоцировало недостаток коммуникации между ВСУ в данных регионах.
Примечательно, что нарушение работы Starlink произошло практически одновременно с тем, как Илон Маск заявил о том, что считает Крым частью России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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