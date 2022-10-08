Шахназаров назвал мужа Собчак «извращенцем и бездарью»

Таким образом журналист оценил премьеру «Новая оптимистическая повестка», которую поставил режиссер Константин Богомолов.

Премьера спектакля «Новая оптимистическая повестка», которую поставил режиссер Константин Богомолов, состоялась 7 октября в Московском театре им. А.П. Чехова.

Журналист Михаил Шахназаров негативно оценил работу Богомолова, сообщает Рамблер.

Издание сообщает, что спектакли 47-летнего мужа блогера Ксении Собчак в театральной среде вызывают противоречивые реакции. Одни считают его сторонником прогрессивных идей, а другие называют его творчество сомнительным. Михаил Шахназаров также считает, что постановкам Богомолова не место в театрах России.

«Крышуемый на самых верхах извращенец и бездарь Богомолов ставит в самом центре Москвы такое паскудство?», — жестко заявил радиоведущий.

Шахназарову не понравилась не только идея спектакля. Он считает, что театр захватили любители, и современные постановки больше похожи на фарс. «Непрофессионализм и бутафория уже стали нормой», — заявил журналист.

В новой постановке Богомолова сыграли актеры Игорь Верник, Ольга Воронина и другие. Цены на билеты варьировались от 2 до 12 тысяч рублей.