Танки AbramsX нового поколения будут оснащены гибридными двигателями

Танки AbramsX нового поколения будут оснащаться гибридными двигателями из-за экономических и экологических соображений, пишет Reuters.

Как сообщили в армии США, установка на танки гибридного двигателя позволит сократить выбросы углекислого газа, а также позволит вдвое уменьшить количество используемого топлива. По имеющимся данным, новая техника будет иметь такую ​​же тактическую дальность.

Следующим шагом в этих планах является переход вооруженных сил США на использование электромобилей (ЭМ) для нетактических операций. Впрочем, тактические машины тоже можно переоборудовать на электропривод, хотя и частично.

Новый AbramsX будет оснащен гибридным дизель-электрическим приводом, задачей которого является экономия расхода топлива на половину. Кроме того, благодаря этой процедуре танк получит возможность бесшумно двигаться на малых скоростях. Как сообщает американская армия, это также должно привести к получению преимущества над противником. Новый танк будет легче и мобильнее своего предшественника.

Следующим шагом является сокращение численности экипажа танка, однако General Dynamics не сообщила, как она хочет этого добиться. По данным TechTimes, здесь может использоваться автоматическая система загрузки.

Кроме того, сообщается, что танк будет оснащен серией камер, установленных вокруг корпуса, чтобы обеспечить 360-градусную "осведомленность" экипажа. Новое оборудование также будет использовать дополненную реальность и передавать данные с камер прямо в видоискатель шлема командира.

Кроме того, AbramsX будет иметь в числе прочего новые электронно-оптические инфракрасные датчики, усовершенствованную 120-мм основную пушку, систему активной защиты Trophy, а также систему искусственного интеллекта.