Зеленский подписал указ, по которому Украина признаёт 4 острова Курильской гряды территориями Японии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна подтвердила уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая Южные Курильские острова, которые находятся под российской юрисдикцией, сообщает CNN.

Он напомнил, что накануне, 7 октября, украинский парламент принял постановление по этому поводу. Зеленский в пятницу подписал указ, согласно которому Украина признаёт острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - территориями Японии.

В записи, опубликованной в социальных сетях, украинский лидер призвал международное сообщество принять аналогичные решения.

"Россия не имеет прав на эти территории. Все в мире это хорошо знают и пора действовать", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что "мы должны освободить все земли, находящиеся под российской оккупацией". По его мнению, только так можно восстановить полную силу международного права.

Советские войска заняли Курильский архипелаг в 1945 году, вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Власти в Токио отказались от прав на большую часть архипелага, но требуют вернуть четыре острова, которые они считают неотъемлемой частью Японии.