Аксёнов: два автомобильных пролёта Крымского моста обрушились в результате ЧП
2022-10-08
09:29
Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов заявил об обрушении двух пролётов автомобильного полотна Крымского моста.
Утром 8 октября председатель правительства Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что два пролёта автомобильного полотна Крымского моста обрушились из-за чрезвычайного происшествия на сооружении. По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, причиной ЧП стал взрыв бензовоза на Крымском мосту.
В то же время Национальный антитеррористический комитет уточняет, что причиной обрушения Крымского моста стал подрыв грузового автомобиля и семи бензовозов. Советник Путина Дмитрий Песков отметил, что президенту России уже доложили об инциденте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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