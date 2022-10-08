Аксёнов: два автомобильных пролёта Крымского моста обрушились в результате ЧП

2022-10-08

09:29

Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов заявил об обрушении двух пролётов автомобильного полотна Крымского моста.

Утром 8 октября председатель правительства Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что два пролёта автомобильного полотна Крымского моста обрушились из-за чрезвычайного происшествия на сооружении. По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, причиной ЧП стал взрыв бензовоза на Крымском мосту.

В то же время Национальный антитеррористический комитет уточняет, что причиной обрушения Крымского моста стал подрыв грузового автомобиля и семи бензовозов. Советник Путина Дмитрий Песков отметил, что президенту России уже доложили об инциденте.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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