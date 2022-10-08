Горит Крымский мост, часть автополотна упала в воду

Сильный взрыв, а затем пожар и столб дыма. Часть Крымского моста, построенного Россией после присоединения полуострова, обрушилась утром в субботу, 8 октября, в Керченский пролив, сообщает агентство "Интерфакс".

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара на Крымском мосту и частичного обрушения автомобильного полотна нет

Украинские СМИ и власти Крыма сообщают, что на ж/д-полотне загорелась цистерна. Однако множатся предположения, было ли частичное разрушение сооружения преднамеренной акцией ВСУ.

Пожар на мосту, соединяющем полуостров с Российской Федерацией, возник утром в субботу, 8 октября. Крымские власти подтвердили факт возгорания и заявили, что цистерна, вероятно, загорелась.

На аналогичные причины указывает и "Украинская правда", утверждая, что огонь охватил фрагмент железнодорожной части моста. Однако на фотографиях, опубликованных в Сети, видно, что в воды Керченского пролива упала и автомобильная часть сооружения.

Также неофициально сообщается, что вспышка пожара сопровождалась мощным взрывом. Мост закрыт для движения в связи с тушением пожара на нем . Информацию о пожаре подтвердили и в ВСУ.

Крымский мост был открыт в 2018 году лично Владимиром Путиным. Это единственная сухопутная связь между Россией и полуостровом.