СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту
2022-10-08
10:00
Российский Следственный комитет начал уголовное делопроизводство в связи с ЧП на мосту в Керченском проливе.
Утром 8 октября пресс-служба Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела в связи со взрывом на Крымском мосту, который повлёк за собой частичной обрушение двух пролётов автомобильного полотна сооружения.
Глава СК России Александр Бастрыкин утверждает, что лично направил экспертов-криминалистов в Керченский пролив для обследования обстоятельств и степени повреждения моста.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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