СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту

2022-10-08

10:00

Российский Следственный комитет начал уголовное делопроизводство в связи с ЧП на мосту в Керченском проливе.

Утром 8 октября пресс-служба Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела в связи со взрывом на Крымском мосту, который повлёк за собой частичной обрушение двух пролётов автомобильного полотна сооружения.

Глава СК России Александр Бастрыкин утверждает, что лично направил экспертов-криминалистов в Керченский пролив для обследования обстоятельств и степени повреждения моста.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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