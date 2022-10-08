СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту

Российский Следственный комитет начал уголовное делопроизводство в связи с ЧП на мосту в Керченском проливе.

Утром 8 октября пресс-служба Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела в связи со взрывом на Крымском мосту, который повлёк за собой частичной обрушение двух пролётов автомобильного полотна сооружения.

Глава СК России Александр Бастрыкин утверждает, что лично направил экспертов-криминалистов в Керченский пролив для обследования обстоятельств и степени повреждения моста.