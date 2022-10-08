Daily Mail: Британия обследует трубопроводы из-за страха диверсий со стороны РФ

Издание Daily Mail утверждает, что британское правительство поручило начать срочное обследование собственных трубопроводов.

8 октября британская газета Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных чиновников в правительстве Великобритании опубликовала статью, в котором сообщила, что ведомства Лондона начинают экстренное обследование газопроводов страны из-за страха, что их могла заминировать Россия.

По данным Daily Mail, в Соединённом Королевстве считают, что 26 сентября Россия могла самостоятельно подорвать собственные трубопроводы класса "Северный поток".