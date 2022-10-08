Daily Mail: Британия обследует трубопроводы из-за страха диверсий со стороны РФ
2022-10-08
10:07
Издание Daily Mail утверждает, что британское правительство поручило начать срочное обследование собственных трубопроводов.
8 октября британская газета Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных чиновников в правительстве Великобритании опубликовала статью, в котором сообщила, что ведомства Лондона начинают экстренное обследование газопроводов страны из-за страха, что их могла заминировать Россия.
По данным Daily Mail, в Соединённом Королевстве считают, что 26 сентября Россия могла самостоятельно подорвать собственные трубопроводы класса "Северный поток".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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