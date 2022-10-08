Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от чрезвычайной ситуации на Крымском мосту.

Пресс-служба крымского правительства также утверждает, что к текущему моменту затруднительно спрогнозировать сроки, в которые Крымский мост в Керченском проливе будет полностью восстановлен. В то же время приложение "Яндекс Карты" опубликовало информацию о том, что движение на Крымском мосту перекрыто до 31 октября.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание грузового автомобиля и бензовозов, в результате которого случился взрыв, спровоцировавший обвал двух пролётов автомобильного полотна.