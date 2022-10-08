Проезд по Крымскому мосту закрыт до 31 октября из-за повреждения полотна

2022-10-08

10:34

Приложение "Яндекс Карты" сообщило о закрытии Крымского поста до конца месяца.

По данным приложения "Яндекс Карты", с 8 октября и до конца месяца проезд по Крымскому мосту в Керченском проливе будет закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, в результате которого два пролёта автомобильного полотна на мосту обрушились.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело из-за подрыва Крымского моста, а в правительстве Крыма утверждают, что в инциденте виновны представители украинских силовых ведомств.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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