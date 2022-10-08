Минпром: в Крыму вводится ограничение на продажу товаров в одни руки

Министерство промышленности РФ сообщило об ограничении отпуска пищевых товаров в одни руки на территории Крыма.

8 октября пресс-служба российского Минпрома опубликовала сообщение, в котором заявила, что в связи с ЧП на Крымском мосту в Крыму вводятся ограничение на реализацию бакалейной продукции: теперь россияне в регионе смогут покупать бакалейные товары не более трёх килограммов в одни руки.

В то же время советник главы правительства Крыма Олег Крючков утверждает, что информация об ограничении на продажу продуктов крымчанам не полностью достоверна и скоро будет уточнена.

По данным приложения "Яндекс Карты", Крымский мост закрыт вплоть до 31 октября, а местные власти утверждают, что в регионе осталось запасов бензина на сорок дней.