Минэнерго России: Крым обеспечен автомобильным топливом на 15 дней
2022-10-08
10:48
Министерство энергетики России утверждает, что в Крым есть достаточное количество автомобильного топилова.
Утром 8 октября пресс-служба Министерства энергетики России сообщила, что Крым снабжён автомобильным топливом на следующие пятнадцать календарных суток, и в настоящее время правительство осуществляет налаживание работы по подвозу бензовозов к региону для заправки граждан.
Одновременно с этим местные новостные каналы в Telegram публикуют сообщения о том, что на автомобильных заправочных станциях Крыма скопились большие очереди из желающих приобрести запасы бензина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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