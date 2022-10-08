Минэнерго России: Крым обеспечен автомобильным топливом на 15 дней

Министерство энергетики России утверждает, что в Крым есть достаточное количество автомобильного топилова.

Утром 8 октября пресс-служба Министерства энергетики России сообщила, что Крым снабжён автомобильным топливом на следующие пятнадцать календарных суток, и в настоящее время правительство осуществляет налаживание работы по подвозу бензовозов к региону для заправки граждан.

Одновременно с этим местные новостные каналы в Telegram публикуют сообщения о том, что на автомобильных заправочных станциях Крыма скопились большие очереди из желающих приобрести запасы бензина.