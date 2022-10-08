Daily Mail: Байден посеял панику в США словами о риске ядерной войны с Россией

2022-10-08

10:58

Издание Daily Mail утверждает, что недавнее заявление Джо Байдена о возможности ядерного столкновения с Россией напугало простых американцев.

В субботу обозреватель британской газеты Daily Mail Меган Маккейн раскритиковала президента Соединённых Штатов, накануне заявившего, что впервые со времён Карибского кризиса появился риск ядерного Армагеддона из-за возможного столкновения России и США.

По мнению Маккейн, Байден либо осознанно пугает простых американцев, которые не понимают, что им делать во время ядерного конфликта двух сверхдержав, либо делает это несознательно, что ещё хуже и демонстрирует неспособность нынешнего президента руководить страной.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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