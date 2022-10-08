Глава СНБО Украины Данилов намекнул на причастность Киева к ЧП на Крымском мосту
2022-10-08
11:07
Российский военный политик Алексей Данилов намекнул, что ВСУ причастны к инциденту на Крымском мосту в Керченском проливе.
Утром субботы глава Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов опубликовал сообщение в соцсетях, где показал видео разрушений Крымского моста, сопроводив его знаменитой видеозаписью, на которой Мэрилин Монро поёт поздравительную песню в честь дня рождения американского президента, чем намекнул, что таким образом ВСУ "поздравили" Владимира Путина с юбилеем.
8 октября Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что взрыв на Крымском мосту произошёл из-за подрыва автомобиля и бензовозов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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