Глава СНБО Украины Данилов намекнул на причастность Киева к ЧП на Крымском мосту

2022-10-08

11:07

Российский военный политик Алексей Данилов намекнул, что ВСУ причастны к инциденту на Крымском мосту в Керченском проливе.

Утром субботы глава Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов опубликовал сообщение в соцсетях, где показал видео разрушений Крымского моста, сопроводив его знаменитой видеозаписью, на которой Мэрилин Монро поёт поздравительную песню в честь дня рождения американского президента, чем намекнул, что таким образом ВСУ "поздравили" Владимира Путина с юбилеем.

8 октября Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что взрыв на Крымском мосту произошёл из-за подрыва автомобиля и бензовозов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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