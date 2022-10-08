Народная милиция ЛНР ликвидировала 50 солдат ВСУ за сутки

Сотрудники Луганской народной милиции уничтожили не менее пятидесяти украинских военных за один день.

8 октября пресс-служба НМ Луганской Народной республики сообщила, что за минувшие сутки боёв в ходе специальной военной операции на территории Луганщины бойцы народной милиции сумели ликвидировать не менее пятидесяти единиц личного состава вооружённых сил Украины.

По данном луганской милиции, также за день были уничтожены один украинский танк, два бронетранспортёра и восемь автомобилей, которые ВСУ использовали для передвижения.