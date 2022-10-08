Spiegel: Правительство Германии выдало визу русскому шпиону, проигнорировав возражения спецслужб

Как пишет Spiegel Online, хотя Германия выслала 40 предполагаемых российских шпионов со своей территории в соответствии с санкциями, недавно была допущена крупная ошибка.

По информации издания, россиянин впервые подал заявку на визу в июне, через несколько месяцев после начала спецоперации в Украине. Тогда он опирался на приглашение Генконсульства России в Лейпциге. Потом все процедуры сработали исправно и заявление было отклонено из-за возражений со стороны спецслужб.

Однако через несколько недель, в августе, мужчина подал новое заявление, и из когсульства Германии в Москве пришла просьба о "благожелательном" рассмотрении просьбы. Однако тогда возражение Федерального ведомства по защите конституции и спецслужб Германии было проигнорировано. Виза была предоставлена.

Как сообщает Spiegel, в итоге была обнаружена ошибка, и виза была аннулирована. Однако вопросов и сомнений стало все больше. Не только потому, что они игнорировали предупреждения собственных спецслужб, но и предупреждения стран-союзников.

По мнению авторов публикации, обмен информацией о лицах, подозреваемых в шпионаже, между странами имеет ключевое значение.

"В конце концов, это дело, скорее всего, заставит западные службы безопасности недоверчиво покачать головами. Потому что предупреждение из другой европейской страны было проигнорировано", — говорится в статье Spiegel.