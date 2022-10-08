Reuters: самолёт-разведчик США летал над «Северным потоком-2» сразу после ЧП

2022-10-08

11:22

Американская газета Reuters утверждает, что разведывательный самолёт США осуществил пролёт над местом взрыва российских газопроводов.

В субботу журналисты издания Reuters опубликовали статью о том, что 26 сентября, в день взрыва на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, американский разведывательный самолёт военного характера пролетел над местом взрыва всего через несколько часов после инцидента.

Примечательно, что ранее Владимир Путин назвал подрывы "Северных потоков" диверсией и терактом, которые были осуществлены западными спецслужбами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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