Reuters: самолёт-разведчик США летал над «Северным потоком-2» сразу после ЧП
2022-10-08
11:22
Американская газета Reuters утверждает, что разведывательный самолёт США осуществил пролёт над местом взрыва российских газопроводов.
В субботу журналисты издания Reuters опубликовали статью о том, что 26 сентября, в день взрыва на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, американский разведывательный самолёт военного характера пролетел над местом взрыва всего через несколько часов после инцидента.
Примечательно, что ранее Владимир Путин назвал подрывы "Северных потоков" диверсией и терактом, которые были осуществлены западными спецслужбами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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