СМИ: за взрывами на Крымском мосту стоит Служба безопасности Украины

2022-10-08

11:59

Информационные агентства пишут о причастности СБУ к подрыву Крымского моста.

8 октября издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых ведомствах страны сообщило, что Служба безопасности Украины осуществила подрыв Крымского моста для пресечения логистики между российской группировкой войск в Херсонской области и материковой Россией.

Примечательно, что Twitter-аккаунт СБУ первым в Украине прокомментировал новость о взрыве Крымского моста, написав ироничное сообщение, намекающее на причастность Киева к теракту.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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