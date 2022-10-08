СМИ: за взрывами на Крымском мосту стоит Служба безопасности Украины
2022-10-08
11:59
Информационные агентства пишут о причастности СБУ к подрыву Крымского моста.
8 октября издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых ведомствах страны сообщило, что Служба безопасности Украины осуществила подрыв Крымского моста для пресечения логистики между российской группировкой войск в Херсонской области и материковой Россией.
Примечательно, что Twitter-аккаунт СБУ первым в Украине прокомментировал новость о взрыве Крымского моста, написав ироничное сообщение, намекающее на причастность Киева к теракту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Аксенов: Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось, поезда запустят после 20:00
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минобороны: Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим сводной группировкой войск в районе СВО
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира