СМИ: за взрывами на Крымском мосту стоит Служба безопасности Украины

Информационные агентства пишут о причастности СБУ к подрыву Крымского моста.

8 октября издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых ведомствах страны сообщило, что Служба безопасности Украины осуществила подрыв Крымского моста для пресечения логистики между российской группировкой войск в Херсонской области и материковой Россией.

Примечательно, что Twitter-аккаунт СБУ первым в Украине прокомментировал новость о взрыве Крымского моста, написав ироничное сообщение, намекающее на причастность Киева к теракту.