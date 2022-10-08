Развожаев: в Севастополе сняли ограничения на продажу топлива и продуктов
2022-10-08
12:26
Севастопольский губернатор Михаил Развожаев утверждает, что в регионе уже сняли ограничение на реализацию бензина и продуктов питания.
8 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в регионе отменены все ограничения на продажу топлива и продуктов в одни руки, поскольку российские власти уже утвердили подвоз бензина и бакалейной продукции в Крым с освобождённых регионов, которые недавно вошли в состав России.
В субботу крымское правительство постановило не продавать местным жителям бензин в канистры, а магазинам не отпускать свыше трёх килограммов бакалейной продукции в одни руки, но эти ограничения уже отменены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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