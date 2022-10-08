Развожаев: в Севастополе сняли ограничения на продажу топлива и продуктов

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев утверждает, что в регионе уже сняли ограничение на реализацию бензина и продуктов питания.

8 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в регионе отменены все ограничения на продажу топлива и продуктов в одни руки, поскольку российские власти уже утвердили подвоз бензина и бакалейной продукции в Крым с освобождённых регионов, которые недавно вошли в состав России.

В субботу крымское правительство постановило не продавать местным жителям бензин в канистры, а магазинам не отпускать свыше трёх килограммов бакалейной продукции в одни руки, но эти ограничения уже отменены.