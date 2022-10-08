АТОР: на момент подрыва моста в Крыму находились 50 тысяч туристов
2022-10-08
12:50
Аналитическое агентство АТОР заявило о пятидесяти тысячах туристов в Крыму во время взрыва на мосту.
8 октября глава Российского союза туристической индустрии Илья Уманский сообщил, что на данный момент на территории крымского полуострова могут находиться десятки тысяч туристов, а по оценкам аналитического агентства АТОР их число в Крыму близиться к пятидесяти тысячам.
В то же время местные власти уже распорядились о подвозе в Крым еды и бензина с территорий Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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