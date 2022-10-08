АТОР: на момент подрыва моста в Крыму находились 50 тысяч туристов

2022-10-08

12:50

Аналитическое агентство АТОР заявило о пятидесяти тысячах туристов в Крыму во время взрыва на мосту.

8 октября глава Российского союза туристической индустрии Илья Уманский сообщил, что на данный момент на территории крымского полуострова могут находиться десятки тысяч туристов, а по оценкам аналитического агентства АТОР их число в Крыму близиться к пятидесяти тысячам.

В то же время местные власти уже распорядились о подвозе в Крым еды и бензина с территорий Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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