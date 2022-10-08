BBC: Зеленский признал опасность своих слов о превентивных ударах по РФ
2022-10-08
13:06
Дмитрий Зеленский назвал опасными свои слова, в которых он призывает Запад нанести превентивные удары по России.
8 октября Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу BBC, где прокомментировал свои недавние слова с призывом к НАТО нанести упреждающие удары по территории России. По словам Зеленского, он имел в виду не ядерные удары по РФ, а превентивные санкционные "пинки" в отношении Москвы со стороны Западных стран.
При этом Владимир Зеленский отметил, что считает опасными любые высказывание, которые направлены на призыв к использованию ядерного оружия против России или любого другого государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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