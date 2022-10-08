Илон Маск предлагает передать Китаю контроль над Тайванем

Американский миллиардер Илон Маск предположил, что напряженность между Китаем и Тайванем может быть разрешена путем предоставления Пекину некоторого контроля над островом.

"Моей рекомендацией было бы разработать особую административную зону для Тайваня, что было бы приемлемо, хотя, вероятно, не всех осчастливит", - сказал самый богатый человек в мире Financial Times в ответ на вопрос о Китае, где у концерна Tesla есть крупный завод.

Власти в Пекине признают демократически управляемый Тайвань частью КНР и стремятся установить над ним контроль, не исключая возможности вооруженного вторжения. Правительство Тайбэя не признает претензий Китая и считает, что 23 миллиона жителей Тайваня должны сами определять свое будущее.

Маск предложил, чтобы Тайвань был особым административным районом Китая на более "мягкой" основе, чем Гонконг.

Пекин давно предлагает Тайбэю объединение по принципу "одна страна, две системы", что теоретически то же самое, что и в Гонконге, но на Тайване это решение не поддерживается ни одной крупной политической силой. Общественное мнение также настроено против него, тем более что Китай резко ограничил автономию Гонконга в 2020 году.

МИД Тайваня отказался комментировать заявления Маска, но один высокопоставленный тайваньский чиновник сказал в интервью агентству Reuters, сохранив при этом анонимность, что "Маску следует найти здравомыслящего политического советника".

"Мир ясно видел, что случилось с Гонконгом. Его экономическая и социальная самостоятельность резко оборвалась под тоталитарным правлением Пекина", — заявил тайваньский чиновник.

Агентство Reuters отмечает, что в прошлом году на завод Tesla в Шанхае приходилось примерно половина мировых продаж компании. Маск признал, что китайские власти хотели от него гарантий, что он не будет предлагать там услуги спутниковой связи Starlink от своей компании SpaceX.