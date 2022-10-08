Вучич: Сербия может ввести санкции против России в будущем

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что покат Сербия не намерена вводить антироссийские санкции, но в будущем может это сделать.

8 октября сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград пока не намерен поддерживать санкции Европейского союза в отношении России, поскольку сейчас это не соответствует национальным интересам Сербии. Вместе с тем Вучич признал, что в будущем антироссийские санкции могут быть поддержаны сербским правительством.

По словам Александра Вучича, это случится лишь в том случае, если в Сербии осознают, что им более невыгодно и даже убыточно поддерживать Россию.