Вучич: Сербия может ввести санкции против России в будущем
2022-10-08
13:31
Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что покат Сербия не намерена вводить антироссийские санкции, но в будущем может это сделать.
8 октября сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград пока не намерен поддерживать санкции Европейского союза в отношении России, поскольку сейчас это не соответствует национальным интересам Сербии. Вместе с тем Вучич признал, что в будущем антироссийские санкции могут быть поддержаны сербским правительством.
По словам Александра Вучича, это случится лишь в том случае, если в Сербии осознают, что им более невыгодно и даже убыточно поддерживать Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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