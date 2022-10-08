Мемориал советским воинам в Вильнюсе осквернили второй раз за неделю
2022-10-08
13:36
Полицейские Литвы расследуют осквернение советского памятника на кладбище в Вильнюсе.
8 октября пресс-служба полиции Литвы сообщила, что на Антакальнисском кладбище города Вильнюса некто неизвестный осквернил памятник советским воинам-освободителям, написав на нём краской фразу "в Литве не место предателям". К текущему моменту местные полицейские уже возбудили уголовное дело по статье 312 литовского уголовного кодекса.
Примечательно, что это уже второй такой случай за неделю, а мэрия Вильнюса лоббирует законопроект, который позволит городу снести советский памятник.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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