Мемориал советским воинам в Вильнюсе осквернили второй раз за неделю

Полицейские Литвы расследуют осквернение советского памятника на кладбище в Вильнюсе.

8 октября пресс-служба полиции Литвы сообщила, что на Антакальнисском кладбище города Вильнюса некто неизвестный осквернил памятник советским воинам-освободителям, написав на нём краской фразу "в Литве не место предателям". К текущему моменту местные полицейские уже возбудили уголовное дело по статье 312 литовского уголовного кодекса.

Примечательно, что это уже второй такой случай за неделю, а мэрия Вильнюса лоббирует законопроект, который позволит городу снести советский памятник.