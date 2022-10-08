Депутат Госдумы РФ Гурулёв: Путин отомстит за повреждение Крымского моста

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировало пожар и взрыв на Крымском мосту, которые случились в ночь на 8 октября.

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры доказывает его террористический характер", — заявила Захарова.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ и отставной генерал Андрей Гурулёв признался, что "разозлился", узнав, что случилось с Крымским мостом. Однако он добавил, что "такие вещи случаются".

"Нам определенно нужен сильный ответ, и мы его дадим. Но торопиться некуда, надо все разобрать до мелочей. Сейчас самое главное — не поддаваться эмоциям", — призвал российский политик.

По словам Гурулёва, "главнокомандующий Владимир Путин умеет принимать взвешенные и сильные решения и будет мстить за повреждение моста".

"Он будет, я уверен. Время пришло", - заключил он.

В свою очередь, другие успокаивают обеспокоенных граждан тем, что "новый сухопутный коридор" в Крыму создан вновь присоединенными регионами Украины.