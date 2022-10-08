Протестующие у посольства США в Москве обвинили ЦРУ в ударе по Крымскому мосту
2022-10-08
14:27
8 октября возле американского посольства в российской столице стартовал митинг с призывом вывести силы НАТО из постсоветских государств.
В субботу днём возле посольства Соединённых Штатов в Москве начался митинг организации НОД, участники которого попросили Вашингтон о выводе военных сил НАТО из стран бывшего СССР и Украины в частности. На плакате одного из митингующих фигурировало сообщение о том, что удар по Крымскому мосту был нанесён по заказу Центрального разведывательного управления США.
Днём 8 октября на участке Крымского моста произошёл взрыв грузовой машины, что стало причиной гибели трёх человек и обвала двух уровней сооружения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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