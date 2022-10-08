Слуцкий: Европа аплодирует акту гостерроризма Киева на Крымском мосту
2022-10-08
14:35
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий указал на факты, говорящие о причастности Украины ко взрыву автомобиля на мосту в Крыму.
Лидер думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что заявления ряда украинских политиков указывает на причастность спецслужб Украины к осуществлению диверсии на Крымском мосту.
По мнению Слуцкого, действия украинских военных по подрыву автомобильного надводного полотна в Крыму следует квалифицировать как акт государственного терроризма.
Также Леонид Слуцкий отметил, что европейские лидеры хвалят действия Киева по взрыву Крымского моста, фактически аплодируя террористической деятельности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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