Слуцкий: Европа аплодирует акту гостерроризма Киева на Крымском мосту

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий указал на факты, говорящие о причастности Украины ко взрыву автомобиля на мосту в Крыму.

Лидер думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что заявления ряда украинских политиков указывает на причастность спецслужб Украины к осуществлению диверсии на Крымском мосту.

По мнению Слуцкого, действия украинских военных по подрыву автомобильного надводного полотна в Крыму следует квалифицировать как акт государственного терроризма.

Также Леонид Слуцкий отметил, что европейские лидеры хвалят действия Киева по взрыву Крымского моста, фактически аплодируя террористической деятельности.