СК: три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

2022-10-08

15:11

Пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко сообщила, что при взрыве на Крымском мосту погибли три человека.

8 октября руководитель пресс-центра Следственного комитета России Светлана Петренко, ссылаясь на данные предварительного расследования, сообщила, что в результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека.

Петренко добавила, что в настоящее время из акватории Керченского пролива спасатели подняли тела погибшей женщины и мужчины, чьи личности устанавливаются. По версии следствия, погибшие, предположительно, находились в легковом автомобиле рядом с подорванным грузовиком.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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