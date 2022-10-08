СК: три человека погибли при взрыве на Крымском мосту
2022-10-08
15:11
Пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко сообщила, что при взрыве на Крымском мосту погибли три человека.
8 октября руководитель пресс-центра Следственного комитета России Светлана Петренко, ссылаясь на данные предварительного расследования, сообщила, что в результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека.
Петренко добавила, что в настоящее время из акватории Керченского пролива спасатели подняли тела погибшей женщины и мужчины, чьи личности устанавливаются. По версии следствия, погибшие, предположительно, находились в легковом автомобиле рядом с подорванным грузовиком.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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