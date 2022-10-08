В Новой Зеландии 250 дельфинов-пилотов выбросились на берег

Около 250 дельфинов-пилотов погибли, выбросившись на мель на отдаленном острове Чатем в Новой Зеландии, говорится в сообщении правительства архипелага, опубликованном в субботу.

Как сообщил Департамент охраны природы Новой Зеландии, в пятницу китообразных выбросило на берег к северо-западу от острова.

«Мы не можем активно спасать дельфинов-пилотов из-за риска нападения акул на людей и самих (китообразных)», — говорится в заявлении. Министерство добавило, что группа специалистов усыпила выживших животных, чтобы избавить их от дальнейших страданий, в присутствии представителей коренных народов Новой Зеландии и острова Чатем.

«Все выброшенные на берег дельфины-пилоты мертвы, и их тела будут оставлены для естественного разложения на месте», — заявили в Департаменте охраны природы. По его словам, такие выбросы на мель «не являются чем-то необычным» для архипелага островов Чатем, расположенных к востоку от Южного острова — одного из двух крупнейших островов Новой Зеландии. В министерстве упомянули, что самая большая партия выбросилась на мель в 1918 году, когда было зарегистрировано 1000 китообразных.

Гринды — другое название дельфинов-пилотов — могут достигать шести метров в длину, будучи очень общительными животными, они могут следовать за членами своей группы, которые заблудились и оказались в опасности. По официальным данным, в Новой Зеландии ежегодно выбрасывается около 300 млекопитающих этого вида.