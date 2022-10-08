Украинская организация, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира, не разделила критику своих властей
2022-10-08
16:58
Несмотря на критику со стороны властей, украинские лауреаты Нобелевской премии мира приветствовали разделение награды с правозащитниками из России и Беларуси.
«Для нас большая честь получить эту награду вместе с ними», — заявила исполнительный директор украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Романцова в видеовыступлении на церемонии Нобелевского комитета в субботу.
Ссылаясь на российскую правозащитную организацию «Мемориал», которая также была удостоена Нобелевской премии, и белорусского юриста Алеся Беляцкого, Романцова сказала: «Это именно те люди, которые делают все, чтобы не допустить войн — таких, как сейчас против Украины».
Опубликовано: Тарас Медведев
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