Украинская организация, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира, не разделила критику своих властей

Несмотря на критику со стороны властей, украинские лауреаты Нобелевской премии мира приветствовали разделение награды с правозащитниками из России и Беларуси.

«Для нас большая честь получить эту награду вместе с ними», — заявила исполнительный директор украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Романцова в видеовыступлении на церемонии Нобелевского комитета в субботу.

Ссылаясь на российскую правозащитную организацию «Мемориал», которая также была удостоена Нобелевской премии, и белорусского юриста Алеся Беляцкого, Романцова сказала: «Это именно те люди, которые делают все, чтобы не допустить войн — таких, как сейчас против Украины».