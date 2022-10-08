Во время диверсии на Крымском мосту погибли три человека

По данным российских источников, в результате мощного взрыва на Крымском мосту погибли по меньшей мере три человека.

В Следственном комитете заявили, что тела были извлечены из воды.

Сообщается, что люди находились в автомобилях, когда утром на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, ехавший с материка.

Сейчас на мосту экстренно ведутся восстановительные работы, а доставку грузов на полуостров осуществляет паром.