Шойгу: генерал Суровикин назначен командующим войсками в зоне СВО

Сергей Шойгу сообщил о назначении Сергея Суровикина командующим российскими войсками, задействованными в спецоперации.

Вечером 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу обнародовал свой указ, согласно которому генерал вооружённых сил РФ Сергей Суровикин назначается командующий российскими войсками, задействованными в зоне специальной военной операции на территории и в освобождённых регионах Запорожья, Херсонщины и Донбасса.

При этом Шойгу отметил, что Суровикин обладает богатым опытом участия в боевых действиях и ранее возглавлял силы армии России на территории Сирии.