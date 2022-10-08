Шойгу: генерал Суровикин назначен командующим войсками в зоне СВО
2022-10-08
17:20
Сергей Шойгу сообщил о назначении Сергея Суровикина командующим российскими войсками, задействованными в спецоперации.
Вечером 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу обнародовал свой указ, согласно которому генерал вооружённых сил РФ Сергей Суровикин назначается командующий российскими войсками, задействованными в зоне специальной военной операции на территории и в освобождённых регионах Запорожья, Херсонщины и Донбасса.
При этом Шойгу отметил, что Суровикин обладает богатым опытом участия в боевых действиях и ранее возглавлял силы армии России на территории Сирии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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