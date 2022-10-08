Шойгу объявил о назначении генерала Суровикина командующим Спецоперацией в Украине
2022-10-08
17:22
Глава Минобороны России заявил, что новым командующим войсками СВО будет генерал Суровикин.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назначил нового командующего российскими войсками в зоне специальной военной операции.
Об этом рассказали на брифинге Министерства обороны сегодня, 8 октября 2022 года.
"Генерал армии Сергей Суровикин – новый командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО", - говорится в сообщении.
Ранее Суровикин возглавлял группировку войск "Юг", принимающую участие в СВО, а также находился в руководстве российского контингента в Сирии.
Опубликовано: Николай Скира
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