Песков: В ближайшие дни Путин не будет выступать с обращением к нации
2022-10-08
17:30
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, выступит ли Путин с обращением.
Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни президент Российской Федерации Владимир Путин не будет выступать с обращением к нации.
"Президент Владимир Путин не планирует выступать с обращением к россиянам в ближайшие дни", - цитирует информагентство РБК Пескова.
Отметим, что ранее Песков уже говорил, что выступление Путина в ближайшее время не пройдет.
Отметим, что слухи о возможном обращении Путина вновь появились в связи с терактом на мосту через Керченский пролив.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
В Греции произошло землетрясение магнитудой в пять баллов
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира