Песков: В ближайшие дни Путин не будет выступать с обращением к нации

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, выступит ли Путин с обращением.

Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни президент Российской Федерации Владимир Путин не будет выступать с обращением к нации.

"Президент Владимир Путин не планирует выступать с обращением к россиянам в ближайшие дни", - цитирует информагентство РБК Пескова.

Отметим, что ранее Песков уже говорил, что выступление Путина в ближайшее время не пройдет.

Отметим, что слухи о возможном обращении Путина вновь появились в связи с терактом на мосту через Керченский пролив.