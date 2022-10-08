Совет Европы обеспокоен турецким законопроектом о дезинформации

Совет Европы считает, что турецкий законопроект об уголовной ответственности за дезинформацию, представляет собой воспрепятствование свободе выражения мнений, гарантированной Европейской конвенцией о правах человека.

В срочном совместном заявлении, опубликованном в пятницу вечером с Генеральным директоратом по правам человека и верховенству права, Венецианская комиссия указывает, что она «обеспокоена потенциальными последствиями» текста, в частности риском «усиления самоцензуры» ввиду следующих выборов, в июне 2023 года.

Хотя эта консультативная группа, отвечающая за вопросы верховенства права в Совете Европы, признает необходимость борьбы с кампаниями по дезинформации, она считает, что в турецком правовом арсенале уже имеются тексты, направленные на «наиболее опасные аспекты ложной или вводящей в заблуждение информации» и что нет «насущной общественной потребности» в принятии текста, содержащего возможные «произвольные ограничения свободы выражения мнений».

Законопроект, в частности, предусматривает наказание за «распространение вводящей в заблуждение информации» в виде лишения свободы на срок от одного до трех лет и лишение журналистов, признанных виновными в этом преступлении, их журналистских удостоверений.

По мнению Совета Европы, текст на турецком языке, таким образом, противоречит статье 10 Конвенции, которая гарантирует свободу выражения мнений.

Это заключение будет представлено для принятия на следующем пленарном заседании Венецианской комиссии 21 и 22 октября.