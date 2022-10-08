Итальянский журналист Марко Травальо сравнил Владимира Зеленского с монстром, созданным в лабораторных условиях и вышедшим из-под контроля.

8 октября итальянец Марко Травальо написал колонку для издания Il Fatto Quotidiano, где напомнил, что американские политики и спецслужбы начали признавать, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские военные организации, получившие соответствующий приказ от Владимира Зеленского.

Травальо уверен, что после инцидента с подрывом Крымского моста в России всей мировой общественности станет ясно, что Зеленский является монстром, более не подчиняющимся тем, кто его создал.