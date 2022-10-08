Эрдоган заявил, что готов вновь закупать российские вооружения, в отместку США
2022-10-08
17:45
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган готов вновь вернуться к военным контрактам с Россией из-за нерешительности США по сделке об F-16, сообщает ИА «Анадолу» 8 октября.
Эрдоган дал кооментарий по этому вопросу заявив, что если США не готовы завершить сделку, то «многие страны могут это сделать».
Он не исключает, что вернется к продолжению отношении с Россией в области вооружений и закупит там комплексы «С-400». Это заявление вытекает из того, что Пентагон отказался предоставить Анкаре системы ПВО Patriot.
С приходом в Белый дом Джо Байдена отношения Вашингтона и Анкары накалились. США регулярно пытается контролировать действия Турции на внешней арене, как это было с угрозой санкций после соглашений о торговле с Россией и использовании российской платежной системы «Мир».
Опубликовано: Тарас Медведев
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