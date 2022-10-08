Spiegel: экс-посол Украины в ФРГ Мельник пожалел о многих своих высказываниях

Издание Der Spiegel утверждает, что бывший украинской посол в Германии Андрей Мельник успел пожалеть о многих своих словах.

В субботу вечером экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник дал интервью немецкой газете Der Spiegel, где публично заявил, что пожалел о многих своих резких высказываниях, которые ранее публиковал в социальных сетях. При этом Мельник подчеркнул, что от других политиков он отличается тем, что не удаляет свои громкие заявления, вызвавшие общественный резонанс.

Примечательно, что ранее Андрей Мельник был отозван из Берлина в Киев после того, как в одном из интервью назвал националиста Степана Бандеру героем Украины.