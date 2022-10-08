Спецслужбы РФ предотвратили теракт в Скадовске Херсонской области

Российские военные пресекли попытку осуществления террористического акта ВСУ на территории Херсонщины.

Вечером 8 октября российские военные корреспонденты сообщили, что сегодня сотрудники силовых ведомств России предотвратили теракт украинских диверсантов в Скадовске Херсонской области, где агенты ВСУ заложили бомбу возле одно из местных административных зданий, внутри которого было люди.

По сообщениям журналистов, мощность заложенного в Скадовске взрывного устройства составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте, а сама бомба уже обезврежена.