Спецслужбы РФ предотвратили теракт в Скадовске Херсонской области
2022-10-08
18:04
Российские военные пресекли попытку осуществления террористического акта ВСУ на территории Херсонщины.
Вечером 8 октября российские военные корреспонденты сообщили, что сегодня сотрудники силовых ведомств России предотвратили теракт украинских диверсантов в Скадовске Херсонской области, где агенты ВСУ заложили бомбу возле одно из местных административных зданий, внутри которого было люди.
По сообщениям журналистов, мощность заложенного в Скадовске взрывного устройства составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте, а сама бомба уже обезврежена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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